Diepenbeeks innovatiecentrum voor technologische industrie verhuist naar Thor Park in Genk: "Zal als een magneet werken" 

Na 23 jaar verhuist Sirris van het Wetenschapspark in Diepenbeek naar Thor Park in Genk. "Sirris staat bedrijven bij om technologie succesvol te adopteren in hun producten en hun processen", zegt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris. "Dat betekent dat we het concrete potentieel van beschikbare technologieën, zoals industrie 4.0-technologieën, virtuele realiteit en artificiële intelligentie aantonen aan een bedrijf. Zo kunnen zij het succesvol gebruiken in hun productinnovatie of hun procesverbetering."