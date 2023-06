Morgen code oranje voor regen in Limburg: KMI waarschuwt voor hevige regenval

"Donderdag kan de oostelijke of de zuidoostelijke helft van ons land zeer veel regen krijgen in ongeveer 24 uur tijd of minder", aldus de weerwaarschuwing van het KMI. In de provincie Limburg kan daarbij in 24 uur tijd tot 60 liter per vierkante meter vallen, waardoor code oranje van kracht wordt. In Antwerpen en Vlaams-Brabant geldt code geel, in de andere Vlaamse provincies en Brussel blijft code groen van kracht.



Aan de andere kant van de taalgrens wordt nog meer neerslag verwacht, met in de provincies Luik, Namen en Luxemburg tot wel 80 liter voorspelde neerslag per vierkante meter, waardoor in die provincies ook code oranje wordt afgekondigd. In die gebieden wordt door één computermodel zeer lokaal ook 100 tot 115 liter per vierkante meter voorspeld, waardoor een opschaling naar code rood dreigt.

"De kans is niet zo groot, maar het valt niet uit te sluiten", duidt weerman David Dehenauw, verbonden aan het KMI. Reden voor massale vrees voor overstromingen is er momenteel echter niet. "We geven naast het realistische model ook het pessimistische model weer, maar het basisscenario voor die gebieden blijft momenteel oranje."