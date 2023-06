In Hasselt neemt Garde civique taken van Eenheidsfront over voor organisatie vaderlandse plechtigheden

In Hasselt zal de Garde civique voortaan de vaderlandse plechtigheden organiseren. 30 jaar lang organiseerde het Eenheidsfront in Hasselt de plechtigheden zoals die op de nationale feestdag of het einde van de Tweede Wereldoorlog. "Maar het eenheidsfront heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt", zegt voorzitter Raymond Joris. Met de ondertekening van een charter neemt de Garde civique de taken van het Eenheidsfront officieel over.