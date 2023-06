Eeuwenoude oorkonden uit Brugge erkend als Unesco-werelderfgoed

In België is Brugge nog maar de zesde archiefinstelling die documenten uit haar instelling op de werelderfgoedlijst heeft staan. “Je kan dit zien als een prestige-erkenning”, zegt D’hondt. “Het betekent dat we in Brugge een stukje van de geschiedenis van de wereld herbergen."

De Hanze-documenten in het stadsarchief liggen opgeborgen en zijn niet zomaar raadpleegbaar. Toch kan het grote publiek enkele van de pas tot werelderfgoed erkende oorkonden dagelijks gaan bezichtigen in Brugge: twee ervan maken deel uit van de tentoonstelling in het Gruuthusemuseum.