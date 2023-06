Man rijdt 64 per uur op e-step en rijdt agent aan in Hulshout, politie verspreidt opsporingsbericht

De maximaal toegelaten snelheid voor een step is 25 kilometer per uur. "Deze step werd geflitst aan een snelheid van 64 kilometer per uur, dus dat is veel te snel," verduidelijkt korpschef van politiezone Zuiderkempen, Tom Daelemans. Bovendien is het type step waar de man mee reed niet toegelaten in Europa. "Vermoedelijk wist de bestuurder van de step dat ook wel en is hij daarom gevlucht", voegt Daelemans eraan toe.