Ethische hacker waarschuwt voor fraude met festivalbandjes: ze kunnen het geld van je bandje stelen

In een schriftelijke reactie aan onze redactie ontkent Playpass/Weezevent (die de cashless toepassingen op Werchter mogelijk maakt) dat het zo eenvoudig is. "We implementeren dit systeem al meer dan 10 jaar overal ter wereld en hebben nog nooit één probleem gehad." Ook Live Nation, de organisator van de festivals, benadrukt dat het niet zo eenvoudig is. "Helpdesk-medewerkers gaan pas over tot het vervangen van verloren bandjes na een uitgebreide procedure."