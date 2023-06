De Markt in Geel kleurt geler: stad plaatst kunstwerk waarop kinderen kunnen spelen

Wie nu in Geel komt, weet meteen waar hij is. De stad heeft de letters 'GEEL' geplaatst op de Markt. De twee meter hoge blokken zijn niet alleen een kunstwerk, maar ook een speeltuin. "Het moet een belevenis zijn voor kinderen. Er is een klimmuur, een hangmat en een glijbaan waarin ze kunnen spelen", zegt Marlon Pareijn (CD&V), schepen van Jeugd.