Geen zorgen over andalouse of andere BBQ-saus: “Vaak nog goed na de houdbaarheidsdatum”

Een houdbaarheidsdatum bepalen, vergt veel tijd. De saus wordt over een hele tijd voortdurend geëvalueerd. "De opvolging gebeurt aan de hand van een aantal parameters, bijvoorbeeld smaak, kleur en pH-waarde." verklapt Jonas Moens van producten La William. We evalueren de sauzen op verschillende temperaturen, want dat is een belangrijke factor die de veroudering van producten beïnvloedt. Bij bijvoorbeeld 30°C zal dit sneller gaan. Stalen van nieuwe producten zetten we daarom al eens op 30°C om inzicht te krijgen in de manier waarop dit product veroudert.”