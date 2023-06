Waarom wagen zovelen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee? Hisham deed het in 2014: "Geen andere optie"

Het is een krantenkop waar we haast over lezen omdat we het al zo vaak hebben gezien: migranten verdrinken tijdens oversteek naar Europa. Gisteren nog 35 migranten voor de kust van Gran Canaria. Afgelopen woensdag minstens 500 mensen voor de kust van Griekenland. Waarom wagen zo veel mensen die oversteek, als die zo gevaarlijk is? Hisham Masalmeh vluchtte in 2014 per boot van Syrië naar België en getuigt in Laat: "Er was geen andere optie".