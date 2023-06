IJsland verbiedt jacht op walvissen tot 31 augustus: mogelijk einde van walvisvangst in IJsland 

Naast Noorwegen en Japan is IJsland een van de weinige landen die de controversiële praktijk nog niet heeft verboden, ook al heeft het dat in het verleden wel al gedaan. In 1986 besliste de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) om een internationaal moratorium in te voeren. Dat is een tijdelijk verbod op de walvisvangst, met enkele uitzonderingen voor wetenschappelijke doeleinden of jacht door traditionele volkeren, zoals de Inuit in Canada.