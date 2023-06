K3 wordt meter van Technopolis en geeft aandacht aan wetenschap met nieuw liedje

De drie zangeressen van K3 hebben elk een eigen experiment in de vorm van een instrument in Technopolis. Op een buizenpiano kunnen de kinderen bijvoorbeeld K3-nummers naspelen. "Zo kunnen de kids die naar hier komen ook onze experimenten komen uittesten," zegt Marthe De Pillecyn van K3. Ook de videoclip van hun nieuw liedje "Sprookjesboek" werd in Technopolis opgenomen.

In de videoclip is te zien hoe de zangeressen van K3 allerlei experimenten uitvoeren. Minister Jo Brouns (CD&V) vindt het nieuwe nummer van K3 alvast de ideale manier om wetenschap op een eenvoudige manier aan kinderen uit te leggen. "Wat is er mooier dan dat via een liedje van K3 te kunnen doen."