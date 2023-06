Kinderen van RAF-piloot bezoeken voor het eerst de plaats in Essene waar hun vader in 1940 vliegtuigcrash overleefde

Christopher toont een oude foto van z’n vader in gevechtspak. “Zie je die littekens? Die liep hij op tijdens zijn dienst in de oorlog. Na afloop van de oorlog heeft hij zich kandidaat gestel als proefkonijn voor plastische chirurgie. Zo was hij lid van een select clubje (lacht).”

“Mijn vader was een man van staal. En mijn leven is niet half zo avontuurlijk als dat van hem”, stelt Christopher. “Nu ja, ik heb ook wat afgereisd in mijn leven. En ik kan je verzekeren, een auto besturen in de bergen op de grens van India en Pakistan, dat komt qua avontuurlijk gehalte al aardig in de buurt.” Britse humor op zijn best.