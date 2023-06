Klokken van Sint-Jozef Arbeiderkerk in Dendermonde luiden niet langer: "Uit toren gehaald omdat kerk verkocht is"

Tot nu toe hingen de klokken in de toren van de Sint-Jozef Arbeiderkerk in de wijk 't Keur. Maar omdat dat gebouw verkocht is aan de vzw Onderwijspatrimonium van het Bisdom Gent, moesten ze verwijderd worden. De klokken waren geen onderdeel van de verkoop.

De kerk van Sint-Jozef Arbeider in de wijk ’t Keur werd bijna twee jaar geleden verkocht, nadat ze een tijdje daarvoor aan de eredienst was onttrokken. Het gebouw deed intussen ook al dienst als vaccinatiecentrum tijdens de coronaperiode. Ze zal voor extra plaats zorgen in de Oscar Romeroscholen.