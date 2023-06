Sorteerders Kringwinkel in Dilsen-Stokkem vinden handtas met 23.000 euro en leveren die meteen in: "Eerlijkheid is belangrijk, zo ben ik opgevoed"

In het magazijn van Kringwinkel Maasland in Lanklaar bij Dilsen-Stokkem vonden medewerkers Thieu, Franco, Elma en Michiel een ongeziene som geld: "We maakten een tas open om de inhoud te controleren en daar zat bijna 23.000 euro in. We waren helemaal in shock", vertelt medewerker Thieu. De groep bracht de handtas meteen naar teamleider Indra, die de vondst op haar beurt aan de directie toonde. Het geld is nu bij de politie, die de rechtmatige eigenaar zoekt. Als die niet opduikt, zal het naar de gemeente gaan.