Wapent Vlaanderen zich genoeg tegen hevige regenval? Professor waterbeheer: "Ja, maar het moet sneller en beter"

"De verschillende overheden hebben al enkele initiatieven genomen, maar het gaat te traag", vindt de professor. Willems was co-auteur van Weerbaar Waterland, een adviesrapport dat vorig jaar is overgemaakt aan de overheid met aanbevelingen om beter om te gaan met langdurige droogte en hevige neerslag op korte tijd.

"Er gebeurt wel al wat en we moeten rekening houden met het feit dat ingrijpende maatregelen niet zomaar even ingevoerd worden." Toch stonden in het rapport duidelijke adviezen. "In riviervalleien zou je meer ruimte aan water moeten geven, zoals dijken verkleinen of op berekende plekken het water tegenhouden. Zo ontstaat er meer buffercapaciteit en kan het water op veilige en gecontroleerde plekken overstromen. In stedelijke omgevingen moet je zoveel mogelijk water uit de riolering houden. Wadi's (groene greppels in stedelijk gebied die mogen overstromen, nvdr.), meer groen en ontharden zijn daar de beste oplossingen", klinkt het.