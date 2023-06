Laatste zuster Cilia Sommen (79) verlaat Oud-Turnhout en trekt terug naar klooster: "Een dorpsfiguur met een aanstekelijke glimlach"

Voor ze teruggaat naar haar kloosterorde Convent van Betlehem in Duffel, wil de parochie haar nog eren. "Enkele honderden mensen willen haar nog uitgebreid in de bloemetjes zetten. Dat zal gebeuren tijdens de viering van zondag om 10.15 uur in de Onbevlekt Hart van Mariakerk in Zwaneven bij Oud-Turnhout. Nadien is er ook nog een receptie in basisschool Zwaneven", aldus Blockx.