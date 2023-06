Lift voetgangerstunnel op rechteroever in Antwerpen nog zeker tot zondag defect

"Sinds donderdag zijn we samen met de aannemer intensief op zoek naar de oorzaak van het probleem en naar een oplossing. Vermoedelijk ligt het aan de hoge temperaturen van dit moment, in combinatie met de warmte die wordt opgewekt door de oude motor", zegt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We verwachten jammer genoeg niet dat we de lift voor maandag opnieuw in gang krijgen."