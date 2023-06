Piranha's uit de Amazonerivier en de "godfather van de Latijns-Amerikaanse keuken": waarom Lima de lijst van beste restaurants ter wereld domineert

Ook de manier waarop in Central wordt gekookt is uniek volgens de foodblogger. "Virgilio heeft zelf veel rondgereisd en past de finesse die hij in het buitenland heeft opgepikt toe in de Peruaanse keuken, die van nature vaak iets bruter is."

Welk prijskaartje hangt er vast aan een bezoek aan het beste restaurant ter wereld? "Het menu in Central vergt heel wat handenarbeid en daarom is het naar Latijns-Amerikaanse normen best een duur etentje", vertelt Dejaeghere. "Het zijn dus vooral Europeanen en Amerikanen die in Central gaan eten, want naar onze normen is het wel betaalbaar: je betaalt ongeveer de helft van wat je hier neertelt voor een etentje in een tweesterrenrestaurant."