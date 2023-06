Lommelse schepen zal huwelijk met zijn man laten zegenen door de kerk: "Dankbaar dat dit kan"

Al 20 jaar zijn ze getrouwd, Peter Vanderkrieken en Koen Lemmens, maar in augustus zullen ze hun huwelijk laten zegenen door de kerk in het centrum van Lommel. Een belangrijke en emotionele stap voor hen. "We zijn allebei in een christelijke familie opgegroeid en bezoeken wekelijks de kerk. Daarom wilden we graag die zegening en dat in het kerkgebouw waar we jarenlang van kleins af aan naartoe zijn gegaan. De zegening zal gebeuren in onze gemeenschap, samen met mensen die ook gelovig zijn en onze vrienden", vertelt Vanderkrieken, die tevens ook eerste schepen is in Lommel.