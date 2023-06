Londerzeel, Meise en Grimbergen moet dan toch niet betalen voor sneltram

Het Brabantnet, met drie nieuwe openbaarvervoerlijnen, is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsplannen voor Vlaanderen. Minister Peeters: “De Ringtrambus rijdt ondertussen al tussen Brussels Airport en het UZ Brussel, maar we blijven verder werk maken van meerdere vrije busbanen."

"De Luchthaventram tussen Brussel-Noord en Brussels Airport doorloopt momenteel het vergunningstraject. We hebben nu duidelijkheid verschaft aan de gemeentebesturen over de financiering van de Sneltram A12 tussen Willebroek en Brussel. Zo zal Vlaanderen voor 16 miljoen euro in nieuwe gemeentelijke infrastructuur investeren. Dit zit vervat in de investering van 448 miljoen euro voor het openbaar vervoer in de gemeenten Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Londerzeel, Meise en Grimbergen”, aldus minister Peeters