Mechelen en Willebroek hebben voortaan één sociale huisvestingsmaatschappij: Woonland

Momenteel hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen in Mechelen en Willebroek samen zo'n 4.700 woningen. Daar komen later dit jaar nog een 500-tal woningen bij. "Het beleid in Mechelen wil nog veel meer sociale woningen ontwikkelen. Zo zullen we nog snel groeien naar 5.500 woningen", zegt Delanoeije. "Daarmee zijn we de 7e grootste sociale woningmaatschappij in Vlaanderen. Voor Mechelen zitten we momenteel aan 10 procent van het aantal woningen, in Willebroek aan 14 procent. We halen de normen maar we hebben de ambitie om dat percentage nog omhoog te krijgen."