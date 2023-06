Meer dan 1.000 kinderen zingen samen op Theaterplein in Antwerpen

"We willen dat er veel meer gezongen wordt in de klas en we willen leerkrachten daar ook bij helpen", zegt Tatjana Scheck van Zuidgeluid. "We hebben instructiefilmpjes gemaakt. Onze dirigent en artistiek leider Tom Johnson heeft daarin geoefend. Hij kwam dus virtueel in de klas de voorbije weken, op het schoolbord. Vandaag horen we dus het resultaat van wat al die kinderen apart in hun klas hebben geleerd."

Het lied werd ook vertaald in Vlaamse gebarentaal (VGT). Zo konden ook kinderen die doof of slechthorend zijn, meezingen.

Wie zelf wil zingen kan de filmpjes vinden op de pagina van Zuidgeluid op Youtube.