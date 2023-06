Nam de Vlaamse regering onwettig geld af van mensen met een handicap? "In strijd met de grondwet"

In 2021 paste de Vlaamse regering de (schaarse) budgetten aan om ze naar eigen zeggen gerichter in te zetten, door te werken met 24 in plaats van 12 budgetcategorieën. In de realiteit betekende die herberekening voor de meeste rechthebbenden dat ze minder geld zouden krijgen. En dat werkte met terugwerkende kracht.