Nieuwe doorlichting van stadsbestuur Sint-Truiden: vierde op twee jaar tijd

Het onderzoek van Audit Vlaanderen over de lening aan voormalig burgemeester Jef Cleeren (CD&V) is nog maar net afgerond en er is alweer een nieuwe doorlichting aan de gang. "Na enkele eerdere klachten", bevestigt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). "De precieze inhoud is niet bekend, maar het zou gaan om klachten over de aankoopdienst. Audit Vlaanderen had die klachten een tijdje geparkeerd, om eerst het onderzoek naar de lening aan Jef Cleeren te kunnen afronden, en dat is nu gebeurd."