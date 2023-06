Nieuwe tentoonstelling in modemuseum van Hasselt wil bezoekers laten nadenken over eigen kleedgedrag

"We hopen dat bezoekers, net zoals deze jongeren, ook de tijd nemen om even stil te staan bij de kleren die ze dragen en kopen", aldus Demoen. "We willen hen zeker niet in richtingen duwen van 'dit is fout en dit is juist'. We Need to Talk About Fashion, in gesprek gaan met elkaar over mode, is het doel van deze tentoonstelling."

Vanaf vrijdag 23 juni kunnen bezoekers de expo bezoeken, die loopt tot 18 februari 2024.