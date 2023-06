Drie ontvoerde kinderen gered na "laffe aanval" op school in Oeganda, drie anderen nog steeds vermist

"De terroristisch groepering is oorspronkelijk afkomstig uit Oeganda", legt Stijn Vercruysse, Afrikakenner bij VRT NWS, uit. "In de late jaren 90 werd de ADF echter teruggedrongen door het Oegandese leger en zocht de groepering toevlucht in het oostelijke deel van Congo, waar ze hun activiteiten voortzetten. Daar hebben ze veel aanslagen gepleegd. Het gebeurt zelden of nooit dat ze aanslagen plegen in Oeganda. Het is nu al de zwaarste aanslag in decennia."