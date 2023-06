Onderzoek naar verdacht overlijden in Peterbos in Anderlecht

"We kunnen bevestigen dat er rond 5.30 uur woensdagochtend een levenloos lichaam werd aangetroffen aan het Peterbos in Anderlecht", zegt Willemien Baert van het Brusselse parket, dat daarmee een bericht van de Franstalige krant La Dernière Heure bevestigt. "Het slachtoffer is een man van 33 jaar. Aangezien het om een gewelddadig overlijden zou gaan, werd er een onderzoeksrechter gevorderd. Die is ter plaatse gegaan, samen met een magistraat van het parket, een wetsdokter en de technische recherche van de federale gerechtelijke politie.”

Hoe de man precies om het leven kwam en in welke omstandigheden, is voorlopig nog onduidelijk.