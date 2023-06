Inwoners van Overijse krijgen afrekening voor onroerende voorheffing in de bus en die is dit jaar fors duurder

Volgens de schepen was de verhoging noodzakelijk om op termijn als gemeente financieel gezond te blijven. "De opvallende stijging dit jaar is te wijten aan de enorme inflatie en de corona- en energiecrisis. Ook wij als gemeentebestuur worden daar natuurlijk slachtoffer van. De voorbije twintig jaar hebben we de belastingen nooit verhoogd, maar nu waren we genoodzaakt om de opcentiemen beperkt op te trekken. Die waren vroeger in Overijse heel laag en nu gewoon laag", besluit de schepen.