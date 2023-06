Onweer trof het westen van het land het hardst: water tot meter hoog in Wervik, modderstromen in Heuvelland

"We zien in meerdere berekeningen voor donderdag in de oostelijke landshelft over 24 uur neerslaghoeveelheden van 50-100 mm en zeer lokaal bij ons of in nabije regio’s van buurlanden meer dan 100 mm", meldt David Dehenauw van het KMI op Twitter. "Normaal valt in een maand +/- 70 mm." Het noordwesten van het land blijft wellicht relatief gespaard.