Oostende raadt af om vandaag aan een aantal stranden in zee te gaan

Oostende baseert zich voor zwemadvies niet op concrete metingen, maar op rekenkundige modellen. "Het probleem met metingen is dat de resultaten altijd wat achter komen", zegt schepen van milieu Silke Beirens (Groen). "Met die modellen, die rekening houden met factoren als stroming en regenval, kunnen we veel sneller mensen verwittigen en voorkomen dat ze in zee gaan op het moment dat er al verontreiniging is. Vooral kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid moeten trouwens opletten."



Het goede nieuws is dat het probleem zich snel vanzelf zal oplossen. "De eventuele bacterieën in dat rioolwater zouden tegen morgen al verdwenen moeten zijn. Tegen dan kan iedereen dus terug het water in."