Oud-Heverlee legt zandzakjes klaar voor inwoners, nu er zoveel regen voorspeld wordt

"Bij de wateroverlast in de zomer van 2021 werd onze deelgemeente Sint-Joris-Weert zwaar getroffen", vertelt de burgemeester van Oud-Heverlee, Bart Clerckx (CD&V). "We hebben dat toen geëvalueerd en hebben gemerkt dat inwoners veel te ver moesten rijden om aan zandzakjes te geraken. Toen hebben we beslist dat we bij mogelijke waterellende, zandzakjes voorzien op de gevoelige punten."