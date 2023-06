Autogarage in Gent wordt tijdelijk atelier van 3.500 vierkante meter voor kunst- en ingenieursstudenten 

Vanaf september zullen studenten en onderzoekers van de KU Leuven en LUCA School of Arts de leegstaande garage NAM aan de Leiekaai in Gent gebruiken. In de binnenruimte van 3.500 vierkante meter komen ateliers, de parkeerplaatsen worden fietsenstallingen. Er is plaats voor expo's in openlucht. "We hadden nood aan meer ruimte in Gent", klinkt het.