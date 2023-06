Maya-stad "met structuren tot 15 meter hoog" ontdekt in Mexicaanse jungle

Maya's waren een van de meest ontwikkelde culturen in het precolumbiaanse tijdperk (van voor de kolonisatie door Europeanen, red) in Amerika.



De antieke Maya-beschaving beleefde haar hoogtepunt tussen 250 en 900 na Christus. Voor de Spanjaarden de regio veroverden, heersten de Maya's over grote delen van wat nu Mexico, Honduras en Guatemala is.



Ze deden aan landbouw, hadden een volledig ontwikkeld schrift, bedreven rituele ceremonies en waren ontwikkeld in kunst, architectuur, astronomie en wiskunde.