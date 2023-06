Gebouw ingestort na gasontploffing in hartje Parijs, zeker 7 mensen in kritieke toestand

De explosie vond naar verluidt plaats in de Quartier Latin. Verschillende gebouwen in de wijk staan in brand. Het gebouw waar de explosie plaatsvond, zou deels ingestort zijn. De gevel van het gebouw viel volgens de politie op straat. Op beelden is te zien dat de schade groot is.

Zeker 7 mensen zouden in kritieke toestand zijn, verschillende andere mensen zijn gewond. Franse media melden dat er in het getroffen gebouw een modeschool is, met name de Paris American Academy. De brand zou intussen wel onder controle zijn.

Volgens het stadsbestuur zou het gaan om een gasexplosie, volgens het parket van Parijs is nog niet duidelijk wat de ontploffing precies veroorzaakt heeft. Getuigen zouden wel beweren dat ze een gasgeur roken voor de ontploffing en dat er de voorbije dagen werken waren aan de gasleidingen.