Politie pakt 25 verdachten op in groot onderzoek naar "smishing"

Bij smishing ontvangt het slachtoffer een vals bericht van bijvoorbeeld Bpost om een betaling te doen in het kader van een "de-douanering" van een postpakket, legt de federale politie uit in een persbericht.

"Wanneer het slachtoffer op de link klikt die in het bericht wordt meegestuurd en zijn of haar gegevens invult, worden bankgegevens naar de verdachten doorgestuurd via (de berichtendienst, red.) Telegram."

Vervolgens krijgt het slachtoffer een telefoonoproep van een oproepnummer dat van Card Stop lijkt te zijn, met de melding dat hij of zij slachtoffer is geworden van phishing -hetgeen op dat moment nog niet het geval is- maar dat de transacties kunnen geblokkeerd worden. In werkelijkheid werd het telefoonnummer van Card Stop gespooft (nagemaakt) en wordt het slachtoffer opgebeld door een lid van de criminele organisatie.