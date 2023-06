Huizingen verwelkomt trekpaardveulen Remi: "Belangrijk om Belgische traditie in ere te houden”

“Voor de Tweede Wereldoorlog was het trekpaard het grootste exportproduct van België.” Door de komst van gemotoriseerde voertuigen daalde de populariteit. In ons land leven op dit moment nog zo’n 4.000 Belgische trekpaarden. “De geschiedenis van dit paard is zo rijk en zo belangrijk. We moeten die traditie in ere houden."

Aan de kust worden Belgische trekpaarden ingezet bij de garnaalvissers. n Huizingen houden ze het provinciedomein proper. “Ze ruimen hun eigen weiden op en trekken hun eigen mestkar voort. Ze helpen ook als we enkele bomen moeten rooien.”