Na de 50 verdwenen examens aan UGent: wat zijn je rechten als de prof jouw exemplaar kwijtspeelt?

Daarop is het antwoord eenvoudig: niets. In de examenreglementen van UGent, KULeuven, VUB en de Universiteit Antwerpen staat er nergens wat de regels zijn in het geval de ingevulde examens van studenten zouden verdwijnen. De universiteiten hebben wel beschreven wat moet gebeuren in het geval van een "materiële vergissing", maar die voorschriften vereisen vaak dat een resultaat bekend is. Dat is hier niet het geval.