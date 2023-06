Regeringspartij Vooruit eist transparatie van minister Lahbib: "Waarom heeft zij komst van Iraniërs niet tegengehouden?"

Volgens Depraetere was de uitleg van Lahbib daarover tot dusver bijzonder vaag. "Als ze zegt dat er diplomatieke redenen waren om het negatief advies van haar administratie naast zich neer te leggen, moet zij dat verantwoorden. We weten allemaal over wat voor regime we het hebben. De minister moet bijzonder duidelijk zijn over waarom ze die mensen niet heeft willen tegenhouden."