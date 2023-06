Bertem bouwt 16 sociale en betaalbare woningen in dorpscentrum: "Jongeren moeten hier kunnen blijven wonen"

In het centrum van Bertem komen er in totaal zestien sociale en betaalbare woningen. Tegenover het gemeentehuis en basisschool 't Zonneveld komen er vijf nieuwe koopwoningen, drie huurwoningen en acht sociale huurwoningen. Mensen die minstens tien jaar in de gemeente gewoond hebben of er vandaag al minstens drie jaar lang wonen, krijgen voorrang bij het project. "We vinden het heel belangrijk dat jongeren de kans krijgen om in hun eigen gemeente te blijven wonen. Daarom zullen we in de voorwaarden voor koop of huur van deze woningen een aantal criteria opnemen", legt burgemeester Joël Vander Elst (Gemeentebelangen) uit.