Meer spelen, minder onderhoud: amateurvoetbalclubs kiezen vaker voor kunstgras

Ook niet alle voetballers spelen graag op kunstgras. In de Jupiler Pro League botst het kunstgrasveld van STVV, de voetbalclub van Sint-Truiden, regelmatig op kritiek. Het is de enige club in eerste klasse met zo'n type veld. Professionele spelers zijn er tegen gekant en in onder meer de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal is natuurgras zelfs verplicht.

Het is inderdaad een aanpassing, zegt Rosier. "De bal gaat sneller en botst anders. Technisch sterkere en snellere spelers zijn daardoor een klein beetje in het voordeel. Maar voor kinderen in volle ontwikkeling raden we kunstgras net aan. Ze leren sneller spelen, kijken en beslissen." Ook Vercammen ziet voor amateurclubs alleen voordelen.