"Crime drop" in ons land: criminaliteit in België daalt volgens rapport NICC

Ook in België daalt de criminaliteit. De onderzoekers relativeren hun eigen onderzoek wel omdat er in ons land onvoldoende behoorlijke statistische gegevens zijn over criminaliteit (afgezien dan van de cijfers over levensdelicten die wel goed geregistreerd werden vanaf 1870).

Toch kan op basis van de beschikbare gegevens vastgesteld worden dat het aantal eigendomsdelicten (gezien op lange termijn) aanzienlijk gedaald is. In de jaren 1960-1990 steeg het aantal diefstallen, vandalisme, inbraak en voertuigdiefstallen, maar vanaf begin deze eeuw is die trend helemaal omgebogen en is er een opmerkelijke daling.

Daar moet wel worden bijgezegd dat de studie van het NICC de jongste vijf jaar niet meer mee rekent. En uitgerekend de jongste tijd stijgt cybercrime (denk o.a. aan internetfraude) spectaculair.