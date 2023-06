Thuispunt Gent belooft versnelling bouw sociale woningen: "Zeker 200 woningen extra per jaar"

Thuispunt Gent had gehoopt al sneller meer woningen extra te kunnen bouwen, maar belooft nu dat er vanaf dit jaar toch een forse toename zal zijn. "We gingen sowieso niet meteen op volle kracht kunnen beginnen met nieuwbouw. De processen om iets nieuws neer te zetten duren altijd enkele jaren, maar corona heeft dat nog wat extra vertraagd", stelt Heughebaert. Hij benadrukt dat de ambities in het investeringsmeerjarenplan (IMJP) van 1 miljard gehaald zullen worden.

Gent wil met het IMJP het aantal sociale woningen tegen 2030 opdrijven tot 10.500, ongeveer 1.500 meer dan in 2020. "Mogelijk worden het er zelfs nog meer, we proberen via voorverkoop en onteigeningen nog meer te realiseren", zegt Heughebaert. De aankondiging komt er in de wijk Meulestede, waar een oude apotheek omgevormd is tot 9 sociale woonunits. De eerste bewoners kunnen er begin juli intrekken. "We realiseren hier voor arme mensen nieuwe woningen die volledig voldoen aan de normen en de klimaateisen. We zijn de enige speler in Gent die dat doet."