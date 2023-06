Hoop op goed einde neemt toe door "bonkende geluiden" tijdens zoektocht naar vermiste onderzeeër

Wat is er aan de hand?

De kustwacht van de Verenigde Staten is samen met die van Canada bezig met een gezamenlijke zoekactie in de wateren van de Atlantische Oceaan, zo'n 1.450 kilometer ten oosten van de kust. Ze zoeken een kleine onderzeeër, Titan, die vermist is geraakt terwijl die met vijf toeristen op weg was naar het wrak van de Titanic.

Het contact met de onderzeeër is zondagmiddag zowat een uur en 45 minuten na het vertrek verbroken. De tijd dringt, want er is nog minder dan 40 uur -tot morgen dus - zuurstof aan boord.