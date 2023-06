29 ton illegale haaienvinnen in beslag genomen door Braziliaanse autoriteiten

De vracht was op weg naar Azië, waar haaienvinnen een gegeerd product zijn voor onder meer haaienvinnensoep. Vooral Hongkong is een belangrijk handelspunt voor het product. Daar is de handel zo’n slordige 465 miljoen euro waard. Een kilo haaienvinnen gaat er al snel voor 1.000 euro per kilo over de toonbank. De 29 ton vinnen die de politie in beslag nam, zou dus omgerekend ongeveer 29 miljoen euro waard zijn.