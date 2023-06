Preventieve maatregelen na tuberculosebesmetting in Hasselt

"De behandeling van de patiënt is ondertussen opgestart met de hulp van de straatverpleegkundige", laat het departement Zorg aan onze redactie weten. "De behandeling loopt goed. Het geval is voorlopig dus onder controle en er is geen reden voor grote ongerustheid. Besmetting met tuberculose gebeurt enkel in kleine ruimten en bij langdurig contact. De patiënt in kwestie bracht zijn tijd vooral buiten door en had weinig contact met anderen."