Van nachtbewakers tot samenscholingsverbod: Sint-Joost neemt maatregelen in Noordwijk

Het schepencollege van Sint-Joost-ten-Node keurde dinsdag een plan goed om de onveiligheid in de Noordwijk aan te pakken. Het gaat om een reeks maatregelen die de overlast in de wijk moeten verminderen. Zo gaat er vanaf nu een samenscholingsverbod in en is het voor handelszaken verboden om ’s avonds alcohol te verkopen. Daarmee treedt Sint-Joost buurgemeente Schaarbeek bij, waar die maatregel al ingevoerd is.