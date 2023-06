Ooit onterecht in de cel, nu in de politiek: lid van "Central Park Five" wil gemeenteraadslid worden in New York

Het vonnis werd uiteindelijk vernietigd. Salaam zat bijna 7 jaar achter tralies. De slachtoffers kregen een schadevergoeding van 41 miljoen euro. De zaak veroorzaakte een golf van verontwaardiging over het hele land en was de inspiratiebron voor boeken, films en voor de populaire Netflixreeks "When They See Us".