Vlaams minister Lydia Peeters bezoekt Fietsadviescentrum Pellenberg: "Wil iedereen aan het fietsen krijgen, ook mensen met een beperking"

Maar hoewel er voor zowat iedereen een fiets is, zijn de fietspaden in Vlaanderen niet altijd toegankelijk voor alle soorten fietsen. "Door een bovenbeenamputatie leef ik met een prothesebeen", vertelt Mia, die enkele jaren geleden te rade ging bij het Fietsadviescentrum. "Op zich kan ik fietsen met een klassieke tweewieler. Maar na een aantal keren gevallen te zijn omdat ik maar op één been kan steunen bij het stoppen, kreeg ik schrik en heb ik toch gekozen om me te verplaatsen met een driewieler."

"Ik kan nu fietsen zonder stress, hoewel de toestand van de fietspaden me niet altijd gemakkelijk maakt. Als het fietspad afhelt of als er putten in de weg zijn, wordt het gevaarlijk. Met een driewieler neig je nog al snel schuin te staan en dan sta je niet meer stabiel, waardoor je kan vallen." Volgens Mia zijn sommige fietspaden ook gewoon te smal voor haar driewieler. "Die fietspaden vormen een uitdaging, want je moet zorgen dat je beide achterwielen op het pad blijven en niet in de goot terecht komen, want dan kan je ook kantelen."