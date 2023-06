Voorrangsbeleid 'Wonen in eigen streek' goedgekeurd in Vlaams Parlement

Alleen de duurste Vlaamse gemeenten en enkele steden krijgen de mogelijkheid om het voorrangsbeleid te voeren, waarbij ze voor 50 tot 100 procent financieel kunnen tussenkomen in het grondaandeel van de woning. De projectontwikkelaar verkoopt de grond of een deel ervan aan de schattingsprijs.

Volgens minister Diependaele zou een negentigtal gemeenten in aanmerking komen voor het systeem. De regeling is enkel van toepassing op nieuwe verkavelingen of totaalrenovaties met minstens vijf wooneenheden.

Kopers moeten aan drie voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen: minstens vijf opeenvolgende jaren in de afgelopen tien jaar zijn ingeschreven in de betrokken gemeente of een Vlaamse buurgemeente, nog geen vastgoed bezitten en een loon hebben onder een nog exact te bepalen grens. Minister Diependaele spreekt alvast van een grens van 45.000 euro voor een alleenstaande en 70.000 euro voor een koppel. Als de woning langer dan negen maanden te koop staat, vervallen de criteria en wordt het pand weer voor iedereen beschikbaar.

Wie via het systeem een huis koopt, moet er de eerste twintig jaar zelf in wonen. Kopers die hun WIES-grond of -woning overdragen, moeten de financiële tussenkomst terugbetalen aan de gemeenten.