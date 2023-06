We pompen zo veel grondwater op dat het de aarde doet kantelen (en de zeespiegel laat stijgen)

De aarde staat scheef en nog geen klein beetje. De as waar de aarde omheen draait staat 23,5 graden gekanteld. Dankzij die schuine aardas staan we in de zomer (in het noordelijk halfrond) iets meer naar de zon gekanteld, in de winter wat verder weg. Zonder die schuine positie zouden er geen seizoenen zijn op onze planeet.